Sultanhisar\'da Yangın Önlemi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde artan orman yangınlarına karşı önlem seferberliği başlatıldı. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Aydın genelinde olduğu gibi Sultanhisar'da da orman yangını riski sürüyor. Bu kapsamda Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, bölge halkıyla bir araya gelerek hem mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu hem de vatandaşların görüşlerini dinledi. Kaymakam Ateş, orman yangınlarının büyük ölçüde insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek, bir kıvılcımın binlerce ağacı yok edebildiğini kaydetti. Vatandaşlardan özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, cam ve plastik atıkları doğaya bırakmamalarını isteyen Kaymakam Ateş, bu konuda dikkatli ve duyarlı olunmasını gerektiğini hatırlattı.

Görüşmede ayrıca yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği, su tankerlerinin hazır bulundurulması, ihbar hattına hızlı ulaşım gibi konular da ele alındı. Vatandaşlar da yangınlara karşı bireysel olarak nasıl katkı sunabileceklerini dile getirerek sürece destek verdi. - AYDIN