Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça'da ev ziyaretlerinde talepleri dinledi - Son Dakika
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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça'da ev ziyaretlerinde talepleri dinledi

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça\'da ev ziyaretlerinde talepleri dinledi
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'ndeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlerde Ateş'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çetin ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş eşlik etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çetin ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Atça Mahallesi'nde ikamet eden Sabiha Angun ve Meryem Apaydın'ın hanelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, Sabiha Angun ve Meryem Apaydın ile bir süre sohbet etti. Gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenirken vatandaşların beklenti ve taleplerinin yerinde dinlenmesinin önemine dikkat çekildi. Kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından bu tür buluşmaların önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıAli KeleşGüncelYerelSon Dakika

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