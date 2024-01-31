Sulusaray Köprüsüne Sprey Boya İle Yazılan Yazılar Vatandaşların Tepkisini Çekti

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde halen üzerinden ulaşım sağlanan 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi köprüye sprey boya ile yazılan yazılar, vatandaşların tepkisini çekti.

Çekerek Irmağı üzerinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık Sulusaray Köprüsü, yıllara meydan okuyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor. Köprüye sprey boyalarla yazılan aşk yazıları ise dikkat çekiyor.

Yazılara tepki gösteren Burhanettin Erden, "Tarihi ve dokusuyla gerçekten güzel bir köprü. Esnafımız, ilçe görevlileri ve vatandaşlar biraz daha saygı gösterip sahip çıkarsa daha iyi olacak" dedi. - TOKAT