Sumbas'ta Süt Üreticileri Tepkili - Son Dakika
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Sumbas'ta Süt Üreticileri Tepkili

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Süt üreticileri, 9 lira alınan süt fiyatının yüksek maliyetleri karşılamadığını belirtiyor.

13.04.2025 12:52
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde süt üreticileri, sütün fiyatının süt toplayıcıları tarafından 9 liradan alındığını, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye ettiği çiğ süt fiyatına uyulmadığını belirtti. Süt üreticisi Mustafa Kara, "Biz bu fiyat düşük olduğundan dolayı hepsini kesime göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde süt üreticiliği yapanlar, sütün fiyatının süt toplayıcıları tarafından 9 liradan alındığını, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye ettiği çiğ süt fiyatının 17 lira 15 kuruş açıklamasına uyulmadığını belirtti.

Süt üreticisi Sultan Çaparoğlu, şöyle konuştu:

"Sütün litresini 8- 9 liradan alıyorlar. Yem kurtarmıyor, yemin torbası 660 lira. Benim geçimim bu, benim başka hiçbir şeyim yok. Emeklilik, maaş yok. Geçen sene 7'ye düşürdü 8 liraya alıyordu. Sütün hiç üstüne koymuyor, aynen fiyat devam ediyor. Evet geçen sene ile aynı gibi yeni 9 lira etmiş. Yem mazot pahalanıyor bizim süt pahalanmıyor."

"Böyle olursa bu inekler devamlı kesime gidecek"

Mustafa Kara ise "Bizim geçimimiz süt inekçiliği. İneklere bakıyoruz devamlı biz. Süt Birliği sütün alım fiyatını 18 liradan açıklamış ama sütçüler bizden 9,5- 10,5 liradan civarında alıyor. Biz bu fiyattan dolayı çok düşükte kalıyoruz. Bunun yetkililerden daha da artırılmasını istiyoruz. Yemler çok pahalı, bizi kurtarmıyor. Geçen sene bir torba yem tam hatırlamıyorum ama 500 liradan düşüktü. Şu an 680- 660 lira o civarlarda ama süt yerinde sayıyor. Sütte hiç artış yok geçen sene fiyat neyse bu sene yine aynı fiyattan almaya devam ediyor. Böyle olursa bu inekler devamlı kesime gidecek. Biz bu fiyattan dolayı düşük olduğundan dolayı hepsini kesime göndereceğiz" diye konuştu.

"Yem pahalı, süt ucuz"

Adem Çaparoğlu da "Yem pahalı süt ucuz. Süt 8- 9 lira. Geçen sene yine aynı paraydı bir sene bir buçuk seneden beri aynı para. Geçen sene 400 liralık yem bu sene 600 lira. Geçen sene bir tohumu 300- 400 liraya attırıyorduk bu sene bin lira en kötü tohum. Bu hayvancılık ne olacak biter zaten zor durumda bitirmek istiyor. Yeni nesil hayvancılık çiftçilik yapmak istemiyor. Yeni nesil zaten yapamaz bu işi yürütemez" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sumbas'ta Süt Üreticileri Tepkili - Son Dakika

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