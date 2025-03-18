Sümer MTAL Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Sümer MTAL Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Sümer MTAL Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Sümer MTAL öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Malatya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

18.03.2025 13:20
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Sümer MTAL öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Malatya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Malatya Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Malatya Şehitliği'ni ziyaret etti. "Ben Her Yerde Varım" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

Halkla İlişkiler Öğretmeni Sünbül Evin'in öncülüğünde düzenlenen ziyarette, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemi ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri anlatıldı. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları bir kez daha minnetle andı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Halkla İlişkiler, malatya, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sümer MTAL Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika

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