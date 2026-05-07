Sümeyye'nin Rüya Gibi Sandalyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sümeyye'nin Rüya Gibi Sandalyesi

Sümeyye\'nin Rüya Gibi Sandalyesi
07.05.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Vali Çelik, engelli Sümeyye'nin akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan'ın rüyasında gördüğü akülü sandalye hayali Bingöl Valisi Cahit Çelik'in talimatlarıyla gerçeğe dönüştü.

Bingöl'de ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan, rüyasında Vali Cahit Çelik'in kendisine akülü sandalye hediye ettiğini gördü. Bu içten isteğe kayıtsız kalmayan Vali Çelik'in talimatları doğrultusunda dernek aracılığıyla temin edilen akülü sandalye, bir hayırsever katkılarıyla Sümeyye'ye ulaştırıldı. Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik'in Kalan ailesine sürpriz ziyaretinde yaşanan duygu yüklü kareler, yüreklere dokundu, unutulmaz anlar yaşattı.

Sümeyye'nin ve ailesinin yüzündeki sevinci bir ömür unutamayacaklarını dile getiren Vali Çelik, küçük kıza hayırlı şifalar diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sümeyye'nin Rüya Gibi Sandalyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:13:58. #7.12#
SON DAKİKA: Sümeyye'nin Rüya Gibi Sandalyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.