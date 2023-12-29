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Sungurlu Belediyesi'nde Son Bir Yılda 270 Çift Evlendi - Son Dakika
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Sungurlu Belediyesi'nde Son Bir Yılda 270 Çift Evlendi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye evlendirme memurluğuna bir yıl boyunca toplam 270 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı. Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti.

Sungurlu Belediyesi\'nde Son Bir Yılda 270 Çift Evlendi
29.12.2023 - 16:53,
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye evlendirme memurluğuna bir yıl boyunca toplam 270 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Şahiner, 2020 yılında 223, 2021 yılında 262, 2022 yılında 275 ve 2023 yılında şuana kadar 270 çift nikah masasına oturduğunu söyledi.

Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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