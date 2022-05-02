Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

02.05.2022 15:41
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay spor salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Kaymakam Fatih Görmüş bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek ramazan bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi. - ÇORUM

Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

YORUMLAR
500
Özer Hurmacı: 'Önce teknik direktör sonra kulüp başkanı olmak istiyorum' Özer Hurmacı: 'Önce teknik direktör sonra kulüp başkanı olmak istiyorum' Lütfü Savaş'tan Suudi Arabistan'ın Expo Adaylığını Destekleyeceğini Söyleyen Erdoğan'a: 'Yerli ve Milli Expo2021hatay'a Davet Ediyoruz' Lütfü Savaş'tan Suudi Arabistan'ın Expo Adaylığını Destekleyeceğini Söyleyen Erdoğan'a: 'Yerli ve Milli Expo2021hatay'a Davet Ediyoruz'

Fatih Görmüş, Cumhuriyet, Sungurlu, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement