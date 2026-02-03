Sungurlu Belediye Başkanı Dere, vatandaşlara kandil simidi ikram etti - Son Dakika
Yerel

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, vatandaşlara kandil simidi ikram etti
03.02.2026 00:32  Güncelleme: 00:34
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen cami programında vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Ulu Camii'de gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Berat Kandili dolayısıyla Ulu Camii'nde düzenlenen programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde programlar gerçekleştirildi. Ulu Camii'nde de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Belediye Başkanı Muhsin Dere, yatsı namazının ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Mübarek gecenin manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Dere, "Mübarek Berat Kandili münasebetiyle yatsı namazımızı Teşkilatımız ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte Ulu Cami'de eda ettik. Namazın ardından hemşehrilerimize kandil simidi ikram ederek, bu mübarek gecenin manevi iklimini hep birlikte paylaşmanın huzurunu yaşadık. Rabb'im; birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olduğu nice kandillere hep birlikte ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul, kandilimiz mübarek olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

