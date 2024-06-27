Sungurlu\'da Hakim ve Savcılar İçin Veda Yemeği Düzenlendi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hakim ve Savcılar Kararnamesi ile ataması yapılan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Yaz Kararnamesi, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve naklen atama talepleri neticesinde, Sungurlu'dan ayrılacak olan Adliye personeli için Öğretmenevinde veda yemeği düzenlendi.

Verilen yemeğe Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. - ÇORUM