Üye Girişi
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

30.12.2021 16:38
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlere fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlere fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve halkımızın mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti ilgili kurumların da göstermesini temenni ediyoruz. Halkımızın menfaati için günlük denetimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi

YORUMLAR
500

Sungurlu, Ticaret, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika


Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs         
16:31
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:09 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mı?
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:44:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement