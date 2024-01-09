Sungurlu\'da Pazarcılar ve Vatandaşlar İçin Branda Çekildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Cumartesi Pazarı'nda, soğuğa karşı branda çekilerek pazarcı esnafı ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları sağlandı.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte havaların soğumaya başlamasını dikkate alan Sungurlu Belediyesi, esnaf ve pazara gelen vatandaşların soğuk ve rüzgardan etkilenmemesi için Cumartesi Pazarı'na branda çekti.

Vatandaşlar ve esnafların soğuktan korunması için kapalı pazar alana branda çadır ile çevirdiklerini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşların soğuk hava ve rüzgardan etkilenmemesi için Cumartesi Pazarı'na branda çekildi. Vatandaşların rahat bir şekilde alışverişlerini yapmak ve pazarcı esnafların da rahat bir şekilde satışlarını yapmak için branda çekme gereği duyduk" şeklinde konuştu. - ÇORUM