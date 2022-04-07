Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlid-i şerif okuttu.

Öğle namazı öncesi Ulu caminde okutulan mevlide İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mevlitte okunan Kur'an-ı kerim, mevlid-i şerif ve dualar şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara, polisler tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi. - ÇORUM