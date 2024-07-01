Sungurlu'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Sungurlu'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Sungurlu\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan Yaz Kur'an Kursları, bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Sungurlu'da da başladı. Kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği belirtilirken, öğrencilerin temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca, değerler eğitimi ve sosyal, kültürel faaliyetlerle desteklenen kurslar, öğrencilere unutamayacakları bir hatıra yaşatmayı amaçlıyor.

01.07.2024 18:42
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Sungurlu'da da başladı.

Yaz Kur'an Kursları ile ilgili bilgi veren Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslarımız, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunmakta olup öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Dini eğitimin yanında değerler eğitimi ile sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi de amaçlanan kurslarımızda öğrencilerimiz aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle de desteklenmektedir" dedi.

Müftü Eroğlu, "Bu tertemiz yürekli çocuklarımız ve gençlerimize öyle bir Yaz Kur'an Kursu yaşatalım ki hayatları boyunca unutamayacakları bir hatıraları olsun" diyerek öğrencileri kurslara davet etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sungurlu'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

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