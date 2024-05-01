Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, yükümlülere madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması, yükümlülere bilgilendirme seminerlerinin verilmesi ve bağımlılık tedavisi gören yükümlülerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yönlendirilmesi konularında işbirliği sağlandı.

01.05.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi ziyaret edildi.

Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar istişare edilerek iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan protokol kapsamında; yükümlülere madde bağımlığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, kumar bağımlığı ve internet bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere bilgilendirme seminerlerinin verilmesi konularında mutabakat sağlandı. TCK'nın 191/3. maddesi gereğince haklarında madde bağımlılığı tedavisi verilen yükümlülerin Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirilmesi, yönlendirme yapılan yükümlülere burada bağımlılık konusunda gerekli bilgilendirme, farkındalık oluşturma, boş zaman değerlendirme vb. konularda gelişimlerine yönelik etkinliklerin yapılması konusunda işbirliği sağlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 20:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement