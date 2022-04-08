Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

08.04.2022 16:46
Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

Sungurlu-Çorum yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) kurulmasının ardından, şimdide şehir geçişine (EDS) Ortalama Hız Tespit Sistemi kuruluyor.

Sungurlu- Çorum yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) kurulmasının ardından, şimdide şehir geçişine (EDS) Ortalama Hız Tespit Sistemi kuruluyor. Sistem için gerekli tabelalar dikildi. Teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanarak devreye gireceği öğrenildi.

Sungurlu'ya kısa bir süre önce, Sungurlu'nun çıkışından Çorum'un girişine kadar 61 bin 197 metrede Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulmuştu. Kurulan sisteme şehir içini geçişlerin dahil edilmemesi ve en çok trafik kazaların ise şehir geçişleri ve kavşaklarda olduğunu söyleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirmişlerdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Savaşlar un fabrikası ile Larton kağıt fabrikası arası, yaklaşık 6 kilometrelik yolu kapsayacak şekilde kurulacak olan EDS ile otomobillerin hız sınırı 82, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonetler içinse 70 km olacak.

EDS sisteminin tabelaları yol kenarlarına dikildi. Sistemin teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanacağı öğrenildi. - ÇORUM

Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor
Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor
Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

YORUMLAR
500
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi

Sungurlu, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement