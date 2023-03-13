Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası - Son Dakika
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Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası

13.03.2023 21:48

Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesine götürülen çocuğun iddiaya göre bademcikleri alındı.

Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesine götürülen çocuğun iddiaya göre bademcikleri alındı. Olay, 7 Mart'ta Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seher Y., 4 yaşındaki oğlu Bulut Y.'yi sünnet edilmesi için Ergani Devlet Hastanesine götürdü. Sünnet yapıldığı düşünülen Bulut Y. yanlışlıkla ameliyata alınarak, bademcik ve geniz eti alındı. Anne Seher Y., 15 dakikalık sünnet işlemi yerine saatlerce oğlundan haber alamayınca oda oda, kat kat gezmeye başladı. Seher Y., en sonunda oğlunu ameliyat masasında buldu. Durum karşısında şaşıran aile, avukatları aracılığıyla dava açtı.Anne Seher Y., çocuğunu doktora götürdüğünde iltihap kaptığını ve sünnet olması gerektiği cevabı aldığını söyledi. Tedavi için iğne verildiğini belirten Seher Y., "İğnesini kullandıktan sonra randevu aldım, 'yarın gelin' dediler. Dosyamı, hepsini hazırladım. Hastaneye gittiğimde bana yarın gelmemi söylediler. Sünnet ameliyatı için ameliyathaneye götürdüler, bademciğini almış dediler. Sünnet için götürdüm. Aradan 2,5 saat geçti. İkide bir 'Çocuğum nerede?' diyorum. Sünnet normalde 15 dakika sürüyor. Sabah 09.00'da içeri girdim, 12.00'ye kadar çocuğum gelmedi. Bana diyorlar, 'Annesi biz teslim etmişiz; demek ki sen görmemişsin.' Kapının önünden gitmediğimi söyledim. Her yere baktım çocuğum yok. Daha sonra ameliyat yerini bastım. Gittiğimde hala işlem yapıyorlar. Neresinden ameliyat ettiklerini bilmiyordum, çığlık attım. Orada doktor sinirlendi, masalar devrildi. Sünnet için götürdüm, sünnet edilmedi. Bademcik ile geniz eti alınmış" dedi.Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ise, söz konusu iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddia edildi! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddia edildi! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma

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Son Dakika Yerel Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası - Son Dakika


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