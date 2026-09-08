Süper Vali Recep Yazıcıoğlu vefatının 23. yılında memleketi Aydın Söke\'de dualarla anıldı

Türkiye'nin unutulmaz valilerinden, kamuoyunda "Süper Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu, vefatının 23. yıl dönümünde memleketi Söke'de düzenlenen programla anıldı. Oğlu Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, babası için düzenlenen anma programına katılmak üzere Söke'ye geldi. Söke'de gerçekleştirilen anma programında da Recep Yazıcıoğlu; ailesi, sevenleri, dostları ve hemşerileri tarafından dualarla yad edildi.

Anma programının ilk adresi İlyas Ağa Camii (Koca Camii) oldu. Öğle namazı öncesinde merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ruhuna lokma hayrı gerçekleştirildi. Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek taziyeleri ve hayır dualarını kabul etti.

Koca Camii'nde öğle namazının kılınmasının ardından, Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Söke'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, "Rahmetli babamı görev yaptığım Tokat sokaklarında her gün bir vesileyle anıyorum. Oradaki vatandaşların babamla yaşadığı hatıraları dinliyorum. Aydın ve Söke'de de aynı gururu yaşıyorum. Hatıralar görüyorum ki hep taze duruyor. Bu nedenle Aydın'da, babamın kabrinin bulunduğu Sökemizde olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Vefatının 23. yılında yaptığımız anma programında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cami programının ardından Başkan M. Kemal Yazıcıoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Söke Asri Mezarlığı'na geçti. Burada merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabri başında Mevlid-i Şerif okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Programa katılanlar, merhum Recep Yazıcıoğlu'nu rahmet ve saygıyla andı.

Halkla kurduğu güçlü iletişim, vatandaş odaklı yönetim anlayışı ve görev yaptığı kentlerde hayata geçirdiği sıra dışı projelerle hafızalarda yer edinen Recep Yazıcıoğlu, 2003 yılında geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen "Süper Vali" olarak anılan Yazıcıoğlu, özellikle Aydın, Erzincan, Tokat ve Denizli başta olmak üzere görev yaptığı illerde bıraktığı izlerle hatırlanmaya devam ediyor.

Programa, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke Kaymakam Vekili Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.