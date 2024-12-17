Suriye'de 100 Bin Kişinin Cansız Bedeninin Bulunduğu Toplu Mezar İddiası - Son Dakika
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Suriye'de 100 Bin Kişinin Cansız Bedeninin Bulunduğu Toplu Mezar İddiası

Suriye\'de 100 Bin Kişinin Cansız Bedeninin Bulunduğu Toplu Mezar İddiası

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bölgedeki toplam ceset sayısının yüz bin kadar olabileceği belirtildi.

17.12.2024 11:51  Güncelleme: 12:11
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ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğunu söyledi.

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, "Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin" dedi. Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi. Cesetlerin ayrıca Şam Belediyesi cenaze bürosu tarafından taşındığını kaydeden Mouaz Moustafa, personelin cesetleri soğutmalı traktör römorklarından indirilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Moustafa, toplu mezarların açılması ve cesetlerin gömülmesinde çalışan kişilerle konuştuklarını dile getirerek, "Çoğu zaman emir üzerine cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla örttüklerini söylediler" dedi.

Yüzlerce Suriyeli Esad rejimi tarafından 2011 yılından bu yana öldürüldü ve işkencelere uğradı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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