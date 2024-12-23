Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor

Suriye\'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor

Suriye'de eski rejim askerleri silahlarını teslim edip yeni yönetime kayıt yaptırıyor.

23.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim askerleri silahlarını bırakarak teslim olup, yeni yönetime kayıt yaptırıyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'da geçici yönetim tarafından rejim askerlerinin teslim olması için "kimlik tespiti ve uzlaşı merkezi" kuruldu. Rejim ordusunda görev yapan askerler, polis ve diğer güvenlik güçleri üzerlerinde bulunan silah ve zimmetli eşyaları merkeze gelerek teslim ediyor. Merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce asker, Esad'ın fotoğrafına basarak işlemleri gerçekleştirmek üzere binaya giriyor.

Merkeze sırayla alınan kişiler önce fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor, ardından silah ve zimmetlerini teslim ediyor. Teslim işlemleri biten kişilere ülke içerisinde serbest dolaşmaları için 3 aylık geçici kimlik belgesi veriliyor. Çok sayıda asker uzun namlulu silahları, el bombalarını ve beylik tabancalarını teslim ederken, bazıları ise orduya ait araçlar ve özel eşyalarını bırakıyor.

Eski bir rejim askeri yaptığı açıklamada, "Ben daha önce askerdim ve şu an kimliğimi teslim etmeye geldim. Sonrasında normal hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Askerde muhasebe işine bakıyordum, ömrümde hiç silah taşımadım" dedi.

"Artık özgür ve silahsız bir yaşam süreceğiz"

Başka bir eski asker ise, "Kimliğimi teslim etmeye geldim. Silahımı ilk gün teslim etmiştim. Bana hiçbir şey demediler sadece silahımı aldılar ve evime gitmemi söylediler. Askerde şofördüm. Silahını teslim etmeyenler neden teslim etmiyor anlamıyorum. Bu ülke artık özgür ve silahsız bir yaşam süreceğiz. Silahını teslim etmeyenlerin gelip yeni hükümete silahını teslim etmesi gerekiyor. Eskiden ağzımızı sadece diş doktoruna açabiliyorduk, şimdi özgürüz Suriye'de bundan sonra rahat nefes alabileceğiz" şeklinde konuştu. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.