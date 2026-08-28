Suriye Diplomatik Pasaportlarına Vize Muafiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Suriye diplomatik pasaportu sahipleri Türkiye'ye turistik, transit ve görev atamalarında 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf tutulacak.
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
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