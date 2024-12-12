Suriye İçin 5 Milyon Ton Çimento İhtiyacı

Yerel

Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, " Suriye'nin yapısal olarak yeniden toparlanması için yıllık yaklaşık 5 milyon ton civarında bir çimento ihtiyacı olacağını tahmin ediyoruz. Yıllık 120 milyon üretim kapasitesiyle iç piyasada hiçbir aksamaya da yol açmadan Suriye'deki ihtiyacı karşılarız" dedi.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, Suriye'de yaşanan yeni sürecin Türk Çimento sektörüne etkilerini değerlendirdi. Yücelik, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin çimento sektörü açısından oluşabilecek etkilerini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaklaşık 14 yıl önce başlayan çatışma hali, sizlerin de bildiği üzere Esad rejiminin geçtiğimiz günlerde devrilmesiyle birlikte farklı bir evreye taşındı. Gün geçtikçe ve gerçek tablo açığa çıktıkça, yaşanmış acıların boyutu da insanı tarifsiz bir üzüntüyle baş başa bırakıyor. Ümidimiz bir iç savaş olmadan ya da terör unsurlarının kontrolü ele geçirmesine fırsat vermeden çatışmaların süratle sona ermesi, siyasi istikrarın ivedilikle sağlanması ve komşumuz Suriye'nin bir bütün olarak refah ve huzura erişmesidir."

"Çimento sektörü olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız"

Türkiye başta olmak üzere, Suriye'deki siyasi istikrara destek sağlamak için komşu ülkelerin ciddi bir sorumlulukla hareket edeceğine inandıklarını anlatan Yücelik, "Bunun için de özel sektöre düşen görev ne ise, aynı hassasiyetle sürece yaklaşıyoruz. Süregelen çatışmalardan dolayı hemen hemen tüm bölgelerinde gerek alt yapı gerekse üst yapısında ciddi tahribatlara uğramış bir ülkenin toparlanabilmesi için de şüphesiz altyapısından başlayarak hızlı bir onarıma girebilmesi gerekiyor. İnsanların altyapı ve üst yapı hizmetlerine güvenli biçimde erişebilmesi, toparlanabilmenin öncelikli gerekliliklerinden biridir" dedi.

"Yıllık yaklaşık 5 milyon ton çimento ihtiyacı olacağını tahmin ediyoruz"

Yücelik, "Suriye'nin yapısal olarak yeniden toparlanması için yıllık yaklaşık 5 milyon ton civarında bir çimento ihtiyacı olacağını ve bunun uzun yıllara yayılmış şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu yeniden yapılandırma sürecinde uluslararası kuruluşların sağlayacağı finansal desteğin de büyük bir rol oynayacağını değerlendiriyoruz. Bu noktada, yıllık üretim kapasitesi 120 milyon tona ulaşmış olan ülkemiz çimento sanayisinin, iç piyasada hiçbir aksamaya da yol açmadan bu ihtiyacı karşılayabilmesi gayet mümkün" diye konuştu.

Yücelik, yaptığı açıklamada, kurumsallaşmış ve ürettiği ürünlerde kalite ve güvenliği ön plana alan bir anlayışa sahip aktörlerin sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesinin altını çizerek, "Bu süreci kısa vadeli bir fırsatçılığa dönüştürmeye meyilli bir anlayışa da asla müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.