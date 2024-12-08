Suriye Kutlamaları Havadan Görüntülendi

Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından ekseriyetle Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği Örnek Mahallesi'ndeki kutlamalar havadan görüntülendi.
Muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Örnek Mahallesi'nde de tekbir getiren Suriyeli gruplar, slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu. - ANKARA
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