Suriyeli kadınlar, çektikleri filmlerle hikayelerini anlattı - Son Dakika

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından "Hareket Halinde Filmler: Kadınların Gözünden Göç" projesi hayata geçirildi. Proje sonunda ortaya çıkan ve kadınların kendi göç hikayelerini anlattığı filmlerin ilk gösterimi, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Fransız Kültür Merkezi'nde (Institut français Izmir) düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin finansal desteği ve Fransız Kültür Merkezi (Institut français de Turquie) iştiraki ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından "Hareket Halinde Filmler: Kadınların Gözünden Göç" projesi hayata geçirildi. Proje sonunda ortaya çıkan ve kadınların kendi göç hikayelerini anlattığı filmlerin ilk gösterimi, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Fransız Kültür Merkezi'nde (Institut français Izmir) düzenlenen etkinlikte yapıldı. Büyük beğeni toplayan filmlerin gösterildiği etkinliğe İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar, İzmir Büyükşehir Belediyesinden temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan proje, geçici koruma altındaki 10 Suriye uyruklu SGDD-ASAM yararlanıcısı kadın ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Ev İçi Şiddete Karşı Koruma Mekanizmaları", "Sivil ve Medeni Haklar", "Toplumsal Değişim Amaçlı İletişim", "Sosyalleşme ve Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri", "Problem Çözme ve Karar Verme" içerikli farkındalık eğitimleri düzenlendi. İkinci aşamada ise kadın yararlanıcılar, İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belgesel sinema alanında temel düzeyde eğitim aldı ve bir ifade biçimi olarak sinemayı nasıl kullanabileceklerine dair fikir edindiler. Daha sonra yararlanıcılar, kendi kısa film öykülerini yazarak bu öyküleri belgesel ya da kurgusal nitelikte kısa filmlere dönüştürdüler.

Öncelikli amaçlar arasında farkındalık oluşturmak var

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar, Uluslararası Göçmenler Günü'nde, böyle bir organizasyonda göçmen kadınlarla bir arada olmanın önemine değinerek ülkemizin tarihin her döneminde göç hareketlerine tanıklık ettiğini, bu nedenle Göç İdaresi Müdürlüğü olarak yerinden edilmiş göçmenlerin yaşadıkları zorlu şartlar konusunda farkındalık oluşturmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Fransız Kültür Merkezi (Institut français Izmir) Müdürü Jose-Maria Queiros ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek sanatın ve insan olmanın birleştirici gücünü filmlerine başarıyla yansıtan proje katılımcısı Suriyeli kadınlara tebrik ve teşekkürlerini sundu.

"Kadınların kendi hikayelerini sizlerle paylaşmak istedik"

SGDD-ASAM Ege Bölge Koordinatörü Esra Şimşir ise göçün getirdiği zorluklardan bahsederek, "Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Göçmenler Günü etkinliklerinde farkındalık oluşturmak için sayısal verileri sizlere sunuyorduk. Bu yıl ise istatistikler yerine göç sürecini birebir yaşamış kadınların gözünden, kadınların kendi hikayelerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu etkinlik, göç alanında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan kuruluşların temsilcileri olan bizler için de neler deneyimlediğimize dönüp bakabileceğimiz bir fırsat oldu. Bu akşam izlediğimiz filmler sayesinde, eşitsizliklerle, toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği yüklerle ve göçün getirdiği zorluklarla mücadele ederken kadınların, bu zorluklara rağmen ne kadar güçlü olduklarına ve desteklendiklerinde neler başarabileceklerine şahit olduk" dedi. - İZMİR