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Suriyeli Öğrenciler Ülkelerine Dönüyor

Suriyeli Öğrenciler Ülkelerine Dönüyor
25.06.2025 09:02
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriyeli öğrencilerin yaz tatiliyle ülkelerine dönüşleri arttı.

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda okulların sona ermesiyle yoğunluk yaşanmaya başladı. Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle evlatları karnelerini alan Suriyeli aileler, ülkelerinin yolunu tuttular.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve ülkede yeni bir dönem başlamıştı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın son bulmasıyla yeniden ülkelerine dönmeye başladılar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ederken, okulun bitmesiyle yaz tatilinin başlaması ile dönüşler arttı. Türkiye'de eğitim alan Suriyeli çocuklar, ilk defa görecekleri Suriye'ye gitmek için sınır kapısına akın ettiler.

"Ben 14 yıldır Türkiye'deyim ve ilk defa Suriye'ye gideceğim"

14 yıl sonra ülkesine okulundan aldığı onur belgesiyle birlikte dönen Zeynep Brijavin, "Ben 11'inci sınıfı bitirdim ve 12'nci sınıfa geçtim. Karne olarak onur belgesi aldım. Okulum çok güzel geçti. Burada çok iyi insanlar var ve onlar da bize iyi davrandılar. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimizi çok özlüyorum. İnşallah birkaç ay sonra Türkiye'ye geri dönüp arkadaşlarımla görüşeceğim. Ben 14 yıldır Türkiye'deyim ve ilk defa Suriye'ye gideceğim. İlk ülkeme gittiğimde aileme, büyükanneme ve amcamlara bakacağım" dedi.

"Önceden hiç ülkeme gitmedim, ülkeme ilk defa gittiğimde oraları gezip göreceğim"

6 yıldır Türkiye'de olan ve büyüyünce hafız olmak isteyen İzzettin Haff, "Ben 6 yıldır Türkiye'deyim. Bu yıl derslerimi çalıştım ve ödevlerimi yaptım. Karnemi aldım ve ülkeme gideceğim için mutluyum. Önceden hiç ülkeme gitmedim. Ülkeme ilk defa gittiğimde, oraları gezip göreceğim. Büyüyünce hafız olacağım" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim, dün onlarla vedalaştık ve çok ağladık"

Arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaştıklarında gözyaşına hakim olamadığı ifade eden Abdullah Haff, "Karnem iyiydi. 6'ncı sınıfı bitirip 7'nci sınıfa geçtim. Bu yıl okul çok güzel geçti. Derslerimizi çalıştık ve oyunlar oynadık. Öğretmenlerimiz ders çalıştırıp oyunlar oynattı. Ülkeme ilk gittiğimde komşularımızı gezeceğiz. Babaannemleri görmeye gideceğiz. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Dün onlarla vedalaştık ve çok ağladık. Çok güzel arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim çok iyiydiler. Onları çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Göçmenler, Eğitim, Suriye, hatay, Yerel, Dünya, Son Dakika

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