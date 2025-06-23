Suriyeli Sığınmacıların Gönüllü Dönüşü Hızlandı

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, okulların da tatil olmasıyla hız kazandı. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan sığınmacılar, Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri sürüyor. Sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla çıkış işlemlerini tamamlayarak Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiyor. Özellikle okulların da kapanmasının ardından geri dönüşlerde artış olduğu gözlendi.

"11 yıl çok güzel geçti. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum"

11 yıldır Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacı Emine Jourek Haji, duygularını dile getirerek, "Çocuklarımla birlikte Türkiye'de her şey çok güzeldi. Bir yandan da zordu. Çünkü 4 çocukla farklı bir ülkede yaşamak kolay değil. Ama 11 yıl çok güzel geçti. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk arkadaşlarım oldu"

8 yıldır Türkiye'de yaşayan lise öğrencisi Zeynep Kassap ise Türkiye'den ayrılmanın buruk sevincini yaşadığını ifade ederek, "8 yıl gerçekten çok güzel geçti. Unutulmayacak hatıralar biriktirdim. Türk arkadaşlarım oldu, onları çok seviyorum. Ayrılacağım için üzülüyorum ama ülkeme döneceğim için mutluyum. Halep'e gidiyorum ve eğitimime orada devam edeceğim. Bize burada konaklama imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Herkesin sonu vatandır"

14 yıldır Türkiye'de bulunan ve 4 yaşında geldiği Türkiye'den 18 yaşında ayrılacağını belirten Mahmut Matra Karfa "Burada okudum, çalıştım, her şeyi yaşadım. Çok Türk arkadaşım oldu, aramız çok iyi. Ayrılmak zor ama alışacağız. Belki ileride tekrar ziyarete gelirim. Herkesin sonu vatandır, nerede kalırsan kal sonunda dönersin. Şimdi dönme vakti geldi. Mevsim de uygun, havalar güzel. Tüm Suriyelilerin dönmesi gerek. Kalmayın artık, yeter. Esad da gitti" dedi.

"Biz Adanalı gibi olduk, hatta ben Adanalı oldum"

Türkiye'ye teşekkür eden Karfa, "Biz Adanalı gibi olduk, hatta ben Adanalı oldum. Türkiye'ye kapılarını açtığı için çok teşekkür ederim. Tüm Suriyelilere sesleniyorum. Şimdi dönme zamanı. Hepimiz yeniden vatanı büyütelim. Artık yeter, dönün" şeklinde konuştu. - KİLİS