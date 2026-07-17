Suriyelilerin gönüllü dönüşü Öncüpınar'dan sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriyelilerin gönüllü dönüşü Öncüpınar'dan sürüyor

Suriyelilerin gönüllü dönüşü Öncüpınar\'dan sürüyor
17.07.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, bir buçuk yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, bir buçuk yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda her gün gece gündüz devam eden geçişlerde, Suriyeli aileler yanlarına aldıkları ev eşyaları ve kişisel eşyalarıyla ülkelerine dönüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde uzun yıllar yaşayan Suriyeli sığınmacılar, gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden güvenli şekilde Suriye'ye geçiş yapıyor. Gümrük kapısında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, ailelerin çocukları ve eşyalarıyla birlikte ülkelerine dönüş yolculuğuna çıktıkları görülüyor.

Gönüllü dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'de bulundukları süre boyunca kendilerine sağlanan imkanlar ve gösterilen misafirperverlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirtti. Türkiye'yi her zaman ikinci vatanları olarak gördüklerini ifade eden Suriyeliler, ülkelerinde hayatlarını yeniden kurmayı hedeflediklerini, ilerleyen yıllarda Türkiye'yi turistik amaçla ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

Suriyeliler ayrıca, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki dostluk, sevgi ve kardeşlik bağlarının gelecekte de güçlenerek devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyelilerin gönüllü dönüşü Öncüpınar'dan sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:42
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:19:19. #7.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin gönüllü dönüşü Öncüpınar'dan sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.