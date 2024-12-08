Suriyeliler Esad\'ın Düşüşünü Kutladı

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Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak coşkulu bir kutlama yaptı. Halaylar çekip şarkılar söyleyen Suriyeliler, vatanlarına dönecekleri için mutlu olduklarını söylediler.

"Biz ülkemize gitmek için kapıların açılmasını bekliyoruz"

Suriye'ye gitmek için sabırsızlandığını aktaran Fatma Boşnak, "Türkiye çok güzel bir ülke. Biz artık kendi ülkemize gitmek istiyoruz. Bugün mutluluğumu tarif etmem imkansız. Allah hiç kimseye savaş göstermesin. Biz ülkemize gitmek için kapıların açılmasını bekliyoruz" dedi.

Vatanlarına gitmek için gün saydıklarını söyleyen Suriyeliler, Türkiye'de güzel günler geçirdiklerini belirterek, Türk halkına teşekkür ettiler. Polis ekipleri ise alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. - GAZİANTEP