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Suruç'ta Nalbantlık Tehlikede

Suruç\'ta Nalbantlık Tehlikede

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nalbantlık mesleği, yalnızca 2 ustanın kalmasıyla yok olma tehlikesi yaşıyor.

23.10.2024 15:37
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Yüzyıllardır 'atların diyarı' olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nalbantlık mesleği son demlerini yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzyıllardır at yetiştiriciliği yapılıyor. Atların diyarı olarak adlandırılan ilçede haralarda yetiştirilen yarış atları Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Değeri milyonlarca lirayı bulan yarış atlarının yanı sıra yük taşımacılığı için de atlar kullanılıyor.

Sadece 2 nalbant kaldı

Daha önce onlarca kişinin yaptığı nalbantlığı şimdi sadece 2 kişi yapıyor. Yaşları 50'nin üzerinde olan ustalar, çırak bulamıyor. Çocuklarının dahi nalbantlık yapmak istemediklerini söyleyen ustalar, bu mesleğin de artık son bulmaya başladığını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası devreye girdi

Nalbantlık mesleğinin bitme noktasına gelmesi Esnaf ve Sanatkarlar Odasını harekete geçirdi. İlçede bu mesleği yapan son ustalar olan 56 yaşındaki Nuri Erişen ve 53 yaşındaki Müslüm Özer'i ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı İsmet Demir, yeni ustalar yetiştirmek için proje hazırladıklarını belirtti.

Suruç'ta bu mesleği yapan 2 kişi olduklarını söyleyen Özer "Benim çocuklarım bu mesleği yapmıyor. Birisi berberlik yapıyor, birisi ise döner işi yapıyor" dedi.

Yok olmaya yüz tutan meslekler için proje hazırladıklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı İsmet Demir, "Şu anda Suruç'ta iki nalbant ustamız var. Aslında devam eden bir meslek ama maalesef ilçemizde bitiyor, kimse tercih etmiyor. Biz de yok olmaya yüz tutan mesleklerin devam etmesi için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Nuri Erişen 48 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek işini çok sevdiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suruç'ta Nalbantlık Tehlikede - Son Dakika

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