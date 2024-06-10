Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Yerel

Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, Kemah'a bağlı Oğuz köyünde meydana geldi. Sağanak yağmurun etkisiyle şiddetlenen sağanakla birlikte sürüye yıldırım düştü. Sürü sahibi olay yerine ulaşarak 51 koyunun telef olduğunu gördü. Çoban ise olayı yara almadan atlattı.

10.06.2024 07:56
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Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Kemah'a bağlı Oğuz köyünde meydana geldi. Orhan Küçükkaya'ya ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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