Susuz Kaymakamı Öztürk, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Susuz Kaymakamı Öztürk, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Susuz Kaymakamı Öztürk, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
13.07.2026 16:20
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Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Furkan Öztürk, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Ömercan Yekebağcı'nın ailesini ziyaret etti. Öztürk, aileyle sohbet edip ihtiyaçlarını dinleyerek devletin şehit yakınlarına verdiği önemi vurguladı ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Furkan Öztürk, beraberindeki ilçe protokolüyle birlikte şehit Ömercan Yekebağcı'nın ailesini ziyaret ederek devletin şehit yakınlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Kaymakam Furkan Öztürk'e ziyarette İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutan Vekili, İlçe Müftüsü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü eşlik etti. Şehit Ömercan Yekebağcı'nın ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaret sırasında şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti. Aileye kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Öztürk, kamu kurumlarının şehit ailelerine yönelik destek ve hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehit Ömercan Yekebağcı rahmet, minnet ve dualarla anılırken, ailesine sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulunuldu. Ziyaret, yapılan duaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Susuz Kaymakamı Öztürk, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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