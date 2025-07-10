Süt Projesi Karayazı'da Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Süt Projesi Karayazı'da Yeniden Başlıyor

Süt Projesi Karayazı\'da Yeniden Başlıyor
10.07.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETB, kapatılan süt toplama merkezini yeniden açarak Karayazı'da Süt Projesi'ni hayata geçiriyor.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), geçmiş yıllarda Karayazı'da başarıyla uygulanan ancak yerel yönetim değişikliği sonrasında süt toplama merkezi kapatılan "Süt Projesi"ni yeniden hayata gecirmek için önemli bir adım attı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, projeye ilişkin istişarelerde bulunulurken, Kaymakam Titiz kapatılan süt toplama merkezlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli tüm desteği vereceklerini açıkladı.

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Ziyaretin ardından ilçedeki ETB üyeleriyle bir araya gelen Başkan Hakan Oral, Ticaret Borsası üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti. İlçe halkıyla da buluşan Oral, Süt Projesi'nin geçmişte Karayazı'da büyük bir başarıyla yürütüldüğünü, ancak yerel yönetim değişikliğiyle birlikte faaliyetlerin durduğunu ve süt toplama merkezlerinin kapatıldığını hatırlattı.

"Hiçbir Engelin Olmadıği Bir Noktadayız"

Projenin Karayazı'da yeniden başlatılması için ETB olarak hazır olduklarını vurgulayan Başkan Oral, "Üreticinin emeğini değersizleştirmemek amacıyla yola çıktığımız bu proje, Karayazı'da yeniden uygulanmaya hazır. Bizim açımızdan hiçbir engel yok "dedi.

"Fiyatlar Regüle Ediyoruz"

İlçe halkıyla yaptığı görüşmelerde Karayazı'da sütün litre fiyatının 8-10 TL arasında değiştiğini tespit ettiklerini aktaran Oral, "Projenin sürdüğü diğer ilçelerde süt fiyatları ETB tarafından regüle ediliyor. Bu sayede üreticinin emeğinin ucuza alınmasının önüne geçiyoruz. Erzurum'un tamamında aynı fiyattan süt alımı yapılıyor" diye konuştu.

"Kar Amacı Gütmüyoruz"

Başkan Hakan Oral, ETB olarak yürüttükleri bu tür projelerde hiçbir şekilde kar amacı gütmediklerinin altını çizerek, "Üreticiye destek olmayı, yerelde sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı teşvik etmeyi esas alıyoruz. Ancak projenin sürdürülemediği bölgelerde ne yazık ki fiyat istikrarsızlığı gibi ciddi sorunlarla karşılaşılıyor" dedi.

Ortak Hedef: Üreticiyi Güçlendirmek

Sözlerini, "Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üreticimizin yanındayız" diyerek sürdüren Başkan Oral, projenin Karayazı'da yeniden hayata geçirilmesi için Kaymakam Onur Titiz ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu süreci ilçe halkıyla paylaştıklarını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Karayazı, erzurum, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt Projesi Karayazı'da Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı 3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz

17:14
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
16:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
15:48
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
14:43
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
08:26
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
07:59
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
07:57
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
01:45
TİHEK nedir Ne zaman kuruldu Ne iş yapar
TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
01:23
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
01:10
Burhanettin Duran kimdir
Burhanettin Duran kimdir?
01:09
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
00:03
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 17:32:38. #7.13#
SON DAKİKA: Süt Projesi Karayazı'da Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.