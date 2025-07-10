Süt Projesi Karayazı\'da Yeniden Başlıyor

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), geçmiş yıllarda Karayazı'da başarıyla uygulanan ancak yerel yönetim değişikliği sonrasında süt toplama merkezi kapatılan "Süt Projesi"ni yeniden hayata gecirmek için önemli bir adım attı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, projeye ilişkin istişarelerde bulunulurken, Kaymakam Titiz kapatılan süt toplama merkezlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli tüm desteği vereceklerini açıkladı.

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Ziyaretin ardından ilçedeki ETB üyeleriyle bir araya gelen Başkan Hakan Oral, Ticaret Borsası üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti. İlçe halkıyla da buluşan Oral, Süt Projesi'nin geçmişte Karayazı'da büyük bir başarıyla yürütüldüğünü, ancak yerel yönetim değişikliğiyle birlikte faaliyetlerin durduğunu ve süt toplama merkezlerinin kapatıldığını hatırlattı.

"Hiçbir Engelin Olmadıği Bir Noktadayız"

Projenin Karayazı'da yeniden başlatılması için ETB olarak hazır olduklarını vurgulayan Başkan Oral, "Üreticinin emeğini değersizleştirmemek amacıyla yola çıktığımız bu proje, Karayazı'da yeniden uygulanmaya hazır. Bizim açımızdan hiçbir engel yok "dedi.

"Fiyatlar Regüle Ediyoruz"

İlçe halkıyla yaptığı görüşmelerde Karayazı'da sütün litre fiyatının 8-10 TL arasında değiştiğini tespit ettiklerini aktaran Oral, "Projenin sürdüğü diğer ilçelerde süt fiyatları ETB tarafından regüle ediliyor. Bu sayede üreticinin emeğinin ucuza alınmasının önüne geçiyoruz. Erzurum'un tamamında aynı fiyattan süt alımı yapılıyor" diye konuştu.

"Kar Amacı Gütmüyoruz"

Başkan Hakan Oral, ETB olarak yürüttükleri bu tür projelerde hiçbir şekilde kar amacı gütmediklerinin altını çizerek, "Üreticiye destek olmayı, yerelde sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı teşvik etmeyi esas alıyoruz. Ancak projenin sürdürülemediği bölgelerde ne yazık ki fiyat istikrarsızlığı gibi ciddi sorunlarla karşılaşılıyor" dedi.

Ortak Hedef: Üreticiyi Güçlendirmek

Sözlerini, "Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üreticimizin yanındayız" diyerek sürdüren Başkan Oral, projenin Karayazı'da yeniden hayata geçirilmesi için Kaymakam Onur Titiz ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu süreci ilçe halkıyla paylaştıklarını kaydetti. - ERZURUM