Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü

Yerel

Erzurum'da süt tanklarının bulunduğu kamyonet takla attı. Yüzlerce litre süt yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'den Erzurum istikametine doğru seyir halindeki süt toplama aracı Paşayurdu köyü istikametine geldiği esnada kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yüzlerce süt yola ve çevreye döküldü.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiği kapandı, olay yerine gelen trafik ekipleri yolu tek şeritten dikkatli bir şekilde trafiğe açarak yolda bekleyen diğer sürücülere yol verdi. - ERZURUM