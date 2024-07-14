Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü - Son Dakika
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Yerel

Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü

Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü

Erzurum'un Aşkale ilçesinden Erzurum'a doğru seyir halinde olan süt tanklarının bulunduğu kamyonet, Paşayurdu köyü istikametine giderken bilinmeyen bir sebepten dolayı takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, toplanan tonlarca süt yola ve çevreye döküldü. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve trafik ekipleri yolu tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

14.07.2024 19:59
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Erzurum'da süt tanklarının bulunduğu kamyonet takla attı. Yüzlerce litre süt yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'den Erzurum istikametine doğru seyir halindeki süt toplama aracı Paşayurdu köyü istikametine geldiği esnada kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yüzlerce süt yola ve çevreye döküldü.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiği kapandı, olay yerine gelen trafik ekipleri yolu tek şeritten dikkatli bir şekilde trafiğe açarak yolda bekleyen diğer sürücülere yol verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, trafik, Aşkale, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü - Son Dakika

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