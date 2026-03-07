Suudi Arabistan'da Füze Saldırısı Engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'ne gerçekleştirilen bir balistik füze saldırısının önlendiğini açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı yapıldığı bildirildi. Füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve saldırının önlendiği aktarıldı. Prens Sultan Hava Üssü'nün yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. - RİYAD