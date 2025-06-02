Suudi Arabistan'da Hac Vizesi Kontrolü Sıkılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suudi Arabistan'da Hac Vizesi Kontrolü Sıkılaştı

Suudi Arabistan\'da Hac Vizesi Kontrolü Sıkılaştı
02.06.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Hac vizesi olmayanların Harem'e girişini kontrol altına alarak 75 bin kişiyi sınır dışı etti.

Suudi Arabistan ilk defa bu yıl hac vizesi bulunmayanların Harem bölgesine girişlerini tamamen kontrol altına aldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü açıklamasında, Harem bölgesine girme hakkı bulunmayan 109 bin aracın geri çevrildiği, Mekke'de ikameti olmayan 269 bin kişinin şehirden çıkartıldığı, Hac vizesi olmayan yabancı 75 bin 943 kişinin de ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün önceki dönemdeki çalışmalarına bağlı olarak alınan tedbirler, 1446 hicri hac dönemi kabul edilen 1 ile 14 Zilhicce tarihleri arasında sıkı bir şekilde uygulanıyor. Yetkililer, dış ülkelerden gelecek 252 sahte Hac seferine el koydu, iptal etti. Hac kurallarını ihlal eden bin 239 aracı ve öncülük eden kişiyi tutukladı. Ek olarak, Mekke sınırlarına yetkisi olmadığı halde giriş yapmaya çalışan 109 bin 632 araç geri çevrildi. Mekke'de ikamet etmeyen 269 bin 678 kişi Harem bölgesinden çıkartıldı. Hac vizesi olmadan gelen 75 bin 943 kişi ise sınır dışı edildi. Suudi Arabistan'da hac süresince ikamet, çalışma ve sınır güvenliği yönetmeliklerini ihlal eden 11 bin 610 göçmen de tutuklandı. Ayrıca, Hac amacıyla gelen ziyaret vizesi sahiplerinin sayısı 205 bin 713 olarak kayıtlara girdi.

İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürü El-Ömeri, Suudi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Hac mevsimi boyunca korumayı sağlama ve düzeni koruma konusundaki hassasiyetin devam edeceğini bildirdi. Kontrollerden sızarak Mekke-i Mükerreme'ye girenlerin de, kutsal mekanlara erişimini önlemeye odaklanan, kesin saha planlarının ayrıntılı olarak uygulamaya devam edileceğini sözlerine ekledi. - MEKKE

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Uluslararası, Güvenlik, mekke, Yerel, Yaşam, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suudi Arabistan'da Hac Vizesi Kontrolü Sıkılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
16:24
Fenerbahçe’de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül’e çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
16:23
Selçuk İnan’ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
16:15
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
16:12
Togg’dan bir ilk Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 12:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Hac Vizesi Kontrolü Sıkılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.