Suya Girmeyin! Uzman Uyarıyor - Son Dakika
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Suya Girmeyin! Uzman Uyarıyor

Suya Girmeyin! Uzman Uyarıyor
08.07.2026 14:48
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Deniz Temel, suda mahsur kalmanın tehlikelerine ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, "Suda mahsur kalma durumunda çırpınmak karaya ulaşmayı zorlaştırır" dedi.

Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, yazın yaşanan boğulma vakalarına değinerek, suda mahsur kalma durumunda çırpınmanın karaya ulaşmayı daha da zorlaştırdığını belirtti. Temel, "Türkuaz ekibi olarak yaklaşık 4 gündür Sivas Gemerek ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nin geçtiği bir rotada kayıp şahıslar için arama kurtarma çalışmalarında bulunduk. Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde baba ve oğlunun suya kapıldığına dair gelen ihbar üzerine hareket ettik. Baba suya kapılarak kayboldu ama çocuğu canlı olarak aldık ve güvenli bir alana bıraktık. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar artık su kenarlarına gidiyorlar, piknik yapmak için sahalara çıkıyorlar. Vatandaşlar gittikleri bölgelerde serinlemek amacıyla ya da oyun oynamak için suya giriyorlar. Bu tarz sulara girmenin yasak olduğu, kanun ve yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bizler bölgemizde arama kurtarma çalışmalarını yaparken gördüğümüz kadarıyla ırmak kenarında birçok insan vardı. Hafta sonu olduğu için birçok insan piknik yapmak için geliyor. Bu insanlar hiçbir güvenlik önlemi olmadan su kenarlarında çok rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Bundan dolayı insanlarımızı uyarmak istiyoruz. Şu anda ırmağın su miktarı çok yüksek ve dere yatağının dışından akıyor. Suyun akış hızı çok sert olduğu için suya kapılma durumları çok yüksek. Bu sulara girmek tehlikelidir. Bu tür sulara serinlemek ve oyun amaçlı girilmemelidir" diye konuştu.

Temel, gölet ve akarsular tatlı olduklarından kaldırma kuvvetlerinin olmadığını söyleyerek, "Balık tutkunları balıklarını tutmaya devam ederken can yeleği kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaş suda mahsur kaldığında eğer ki yüzmeyi biliyorsa hareketi bırakmadan en yakın kıyıya ulaşmaya çalışmalıdır. Eğer yüzmeyi bilmiyorsa yapacak bir şey yok, sonuçları kötü olacaktır. Gölet ve akarsular tatlı su olduğundan dolayı kaldırma kuvveti yoktur. Suyun içinde hareketi bırakmadan en yakın kıyıya kadar yüzerek devam etmeliler. Bizim için suyun içinde mahsur kalmaları halinde en kötü durum panik olmalarıdır. Panik oldukları zaman da zaten yaşam alanlarını biraz daha kısıtlamış olacaklar. Nefes alma zorluğu çekeceklerdir. Bu durum da boğulmanın belirtilerinden biridir. Bu durumda yapabilecek hiçbir şey yok. Bu tür sulara girmeyin, yasak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

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