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Suyu İsraf Etmeyelim Hutbesi

Suyu İsraf Etmeyelim Hutbesi
18.07.2025 17:07
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Diyanet, hutbede suyun korunması ve bilinçli kullanımı gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Suyumuzu İsraf Etmeyelim" başlıklı cuma hutbesinde suyun önemine dikkat çekerek, bilinçsiz tüketimin hem dini hem de insani bir sorumsuzluk olduğunu ifade etti.

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Suyumuzu İsraf Etmeyelim" oldu. Cuma namazı öncesinde verilen hutbede, suyun önemine dikkat çekildi. Hutbede, suyun Allah'ın büyük bir nimeti olduğu vurgulanarak, bilinçsiz tüketimin hem dini hem de insani bir sorumsuzluk olduğu ifade edildi. "Her insanın ve her canlının sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı vardır" denilen hutbede, suyun yaşamın devamı için hayati bir kaynak olduğu belirtildi. Hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Su, insanın dilediği gibi tüketebileceği sınırsız bir kaynak değildir. İlahi bir emanettir; sadece bize değil, gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak, adilce paylaşmak hepimizin hem dini, hem insani hem de vicdani bir sorumluluğudur. Suyu ölçüsüzce harcamak ise yaratılmış her bir canlının hakkını ihlal etmektir, israftır, haramdır. El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, meyve ve sebzeleri temizlerken gereğinden fazla su tüketmek israftır. Evde, parkta, bahçede, tarlada, iş yerinde, okulda veya sokakta nerede ve hangi amaçla olursa olsun suyu gereksiz harcamak israftır. Arazi sulamalarında zamana riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkı ile yetinmeyip başkasının suyunu gasp etmek, herkese ait olan suyu kendi menfaati için kaçak kullanmak, insanların hakkına girmektir, günahtır. Aşırı kullanım sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak hak ihlalidir, vebaldir. Temiz su kaynaklarını zehirli endüstriyel atıklar, kimyasal gübre, ilaçlar ya da çöpler ile kirletmek, atık suları, arıtma yapmadan nehirlere, göllere ve denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlikeye atmaktır, haramdır. Kimse 'Benim imkanım var, istediğim kadar su harcar, dilediğim kadar kuyu açarım' deme hakkına sahip değildir. Çünkü su, güçle, parayla ya da teknolojiyle elde edilen bir nimet değil, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Kuraklık, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Böylesine bir zamanda bize düşen, toprağımız çölleşmeden, ağaçlarımız kurumadan, sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu ölçülü ve dengeli kullanmaktır. Suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemektir. Su kaynaklarını ve çevresini kirletmemektir. Su kaynaklarımızın korunmasına vesile olacak ağaçlar dikmek, yeni ormanlar oluşturmaktır. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekanları ve kapları hazırlamaktır. Yüce Rabbim, dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize ve tüm bölgelerimize bol ve bereketli yağmurlar nasip eylesin. Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık, Yaşam, Tarım, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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