T-Rex İskeleti 50.1 Milyon Dolarla Satıldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada dev T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeleti, 50.1 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evinde 67 milyon yıllık Tyrannosaurus rex iskeleti, açık arttırmaya çıkarıldı. Şimdiye kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz iskeletlerden biri olarak değerlendirilen "Gus" adlı dinozor iskeleti, 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı açık arttırmada 50.1 milyon dolara satıldı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dinozor iskeleti, bir müzayedede satılan "en pahalı dinozor fosili" oldu. Adını iskeletin 2021 ile 2023 yılları arasında keşfedildiği ve kazıldığı arazinin sahibi Gary "Gus" Licking'den alan dinozor iskeletinin 20 ila 30 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlikte 2021'de bulunan dinozor iskeleti, 2023 yılına kadar yürütülen kazı çalışmaları sonucu çıkarılmıştı. İskeleti laboratuvarda yeniden bir araya getirmek 3 yıl sürmüştü.

Önceki satış rekoru, 2024 yılında Sotheby's müzayedesinde 44.6 milyon dolara alıcı bulan "Apex" adlı stegosaurus fosiline aitti. - NEW YORK