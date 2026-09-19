Tabakhane Deresi\'ndeki çöpler Aydın Efeler\'de kötü görüntü, çevre kirliliği oluşturdu

Aydın'ın Efeler ilçesinden geçen Tabakhane Deresi'nde biriken çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Dere yatağında çok sayıda plastik poşet, pet şişe ve cam şişe bulunurken, ortaya çıkan görüntüler çevre temizliği konusunda duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Efeler'in farklı noktalarından geçen Tabakhane Deresi'nin bazı bölümlerinde biriken atıklar dikkat çekti. Dere yatağı ve çevresinde plastik poşetlerin yanı sıra çok sayıda su şişesi, cam soda şişesi ve çeşitli plastik atıkların bulunduğu görüldü. Özellikle plastik atıkların yoğunluğu dikkat çekerken, doğaya bırakılan çöpler hem çevre kirliliğine hem de kötü görüntülere neden oldu. Dere içerisinde ve kıyısında biriken atıklar, yağışlarla birlikte sürüklenme ve çevreye yayılma riski de oluştururken, kent merkezinde vatandaşların günlük yaşamında kullandığı güzergah üzerinde bulunan Tabakhane Deresi'ndeki kirlilik, çevre temizliğinin yanı sıra atıkların uygun alanlara bırakılmasının önemini de ortaya koydu.

Vatandaşlar Tabakhane Deresi'nde biriken plastik ve cam atıkların temizlenmesi, derenin yeniden temiz bir görünüme kavuşması için yapılacak çalışmaları bekliyor.