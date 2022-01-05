Taç Sokağa parke yol yapıldı - Son Dakika

Başiskele Belediyesi ekipleri, Altınkent Mahallesi Taç Sokakta parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Geçen yıl ilçe genelinde 105 bin metrekare kilitli parke taşlarıyla sokak ve caddeleri konforlu hale getiren ekipler, son olarak yeni imara açılan Altınkent Mahallesi Taç Sokakta parke yol çalışması gerçekleştirdi. Hava şartlarının da uygun olmasıyla birlikte bölge halkı yeni yollarına kavuşacak. Başiskele Belediyesi, altyapısı yenilenen yolları onarmaya da devam ediyor. Vatandaşların araç ve yaya trafiği için ilçe genelindeki yollar, belediye ekiplerince asfalt yama yapılarak yeniden konforlu ve güvenli hale getiriliyor. - KOCAELİ