Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi - Son Dakika
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Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi

25.07.2022 12:17
Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi

Mezarlıklarda başlayan tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Mezarlıklarda başlayan tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm mezarlıklara başlayan çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Şehir merkezinde bulunan 7 mezarlıkta başlayan bakım, onarım ve tadilat işlemleri sona yaklaştı. Hıdırlık, Ahi Erbasan ve Ahi Evran Mezarlıklarında yapılan işleri Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mezarlık tadilatlarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Başkan Işık açıklamasında; "Uzun zamandan beri devam eden mezarlıklarımızla ilgili tadilat çalışmalarımız belirli ölçüde tamamlanmak üzere. Şuanda tadilatları tamamlanan Hıdırlık, Ahi Evran ve Ahi Erbasan mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Öncelikle burada yatan atalarımıza, büyüklerimize ve küçüklerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine hiç saygısı olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak iş başına geldiğimizden buyana mezarlıklarımızın onarım işini bu yıl tamamlayacağız. Tüm mezarlıklarımız elden geçmiş olacak. Mezarlıklarımızın duvarları, iç yolları ve diğer tadilatları tamamlandı. Sadece duvar üzerindeki korkuluk imalatları eklenecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza da gösterdiği hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Ahi Evran, Alim Işık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi - Son Dakika
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