Tahir Çetin ve Ali Faik İnter Anıldı - Son Dakika
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Tahir Çetin ve Ali Faik İnter Anıldı

09.07.2026 15:43
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Maden işçileri, yaşamlarını yitiren Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i 5. yılında andı.

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın önceki dönem Genel Başkanı Tahir Çetin ile maden işçisi Ali Faik İnter, 9 Temmuz 2021'de Ankara dönüşünde yaşamlarını yitirdikleri trafik kazasının 5'inci yılında Soma'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Maden işçilerinin hak mücadelesinde ön saflarda yer alan Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için düzenlenen anma programı, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Merkezi önünde başladı.

Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki sendika binası önünde toplanan madenciler, sendika yöneticileri, emek örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde pankartlarla Madenci Heykeli'ne yürüdü. Yürüyüş boyunca "Tahir Çetin ölümsüzdür" ve "Ali Faik İnter ölümsüzdür" sloganları atıldı. Madenci Heykeli önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

"İŞÇİ SINIFININ HAKLARI İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Anma programında konuşan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in işçi sınıfının hakları uğruna mücadele ederken yaşamlarını yitirdiğini belirterek, "Bu iki arkadaşımız çocukları için kaybetmedi hayatını, eşi için kaybetmedi. Bu işçi sınıfının hakları için mücadele ederken hayatını kaybetti. Biz yıllarca birilerinin sözlerine inandık ama sonunda binlerce işçinin sokağa bırakıldığını gördük" dedi.

Sendikanın yedi yıldır Türkiye'nin birçok bölgesinde işçilerin hak mücadelesine destek verdiğini kaydeden Çakır, Ermenek, Balya, Ankara, Edirne, Yeni Anadolu Madencilik, Polyak ve İmbat başta olmak üzere birçok iş yerinde yürütülen mücadelelere dikkati çekti.

"İŞÇİLER DİRENİŞLE HAKLARINI ALDI"

Anma programında Umut-Sen adına söz alan Murat Bostancı ise Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in devletin almadığı önlemler ve işçi karşıtı politikaların sonucu yaşamını yitirdiğini savundu. Bostancı, "Bugün ülkede çalışma bakanı var ama yok. Sendikalar Yasası uygulanmıyor. Sürekli 'yetki' deniliyor. Bağımsız Maden-İş bu yetki meselesini fiili direnişlerle gömdü. İşçiler iş yerlerini terk etmeyerek, direnişle haklarını aldı" dedi.

"İŞÇİ ÖLDÜRMEK CEZASIZ KALAN BİR SUÇ"

Madenci Anıtı'ndaki törenin ardından anma programı Soma Mezarlığı'nda Ali Faik İnter'in kabri başında devam etti.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise konuşmasında Soma maden faciasında yaşamını yitiren Ramazan İnter'in oğlu olan Ali Faik İnter'in, babasının tazminatının tamamını alamadan hayatını kaybettiğini belirtti. Aksu, "6 bin işçinin haklarını mücadele ederek aldık. Bin 200 Uyar Madencilik işçisinin de parasını ödettik. Ancak Ali Faik'in babasının Soma Holding'e ait yüzde 60'lık tazminat payı hala ödenmedi" dedi. O para hala holdingin kasasında" diyen Aksu, Soma, İliç ve diğer iş cinayetlerinde gerçek sorumluların cezasız kaldığını savundu.

Türkiye'de iş cinayetlerinde cezasızlık kültürünün sürdüğünü savunan Aksu, "Soma'da da İliç'te de gerçek sorumlular hesap vermedi. İşçi öldürmek cezasız kalan bir suç haline geldi. Bizim mücadelemiz yalnızca tazminat değil, adalet mücadelesidir" diye konuştu.

Ali Faik İnter ve Tahir Çetin'in yalnızca Soma'da değil, Ermenek'ten Çanakkale'ye, Milas'tan Denizli'ye kadar birçok işçi direnişinde yer aldığını belirten Aksu, "Onlar sadece konuşan insanlar değildi. Çalışırken, ailelerine bakarken aynı zamanda gece gündüz işçi sınıfının mücadelesi için emek verdiler. Bize düşen görev, onların bıraktığı mücadele mirasını büyütmektir" ifadelerini kullandı.

Anma programı, Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için duaların okunması ve mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tahir Çetin ve Ali Faik İnter Anıldı - Son Dakika

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