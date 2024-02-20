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Tahmazoğlu gençlerle birlikte Millet Kütüphanesini gezdi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yakın zamanda hizmete açılacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesini gençlerle birlikte gezdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kendisine kütüphanenin tamamlanması ile ilgili soru soran gençleri yanına alarak Şahinbey Millet Kütüphanesini gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Heyecanla bekliyoruz"

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkanlarını saymakla bitmez. Kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak. Gençlerimiz için bilgi kaynağı bir alan olacak. Bizler gibi gençlerimizde kütüphanemizin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kütüphanemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.