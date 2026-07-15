15 Temmuz fotoğraf sergisi Gaziantep'te açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz fotoğraf sergisi Gaziantep'te açıldı

15 Temmuz fotoğraf sergisi Gaziantep\'te açıldı
15.07.2026 14:30  Güncelleme: 14:39
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İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğraflarından oluşan "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" fotoğraf sergisi Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğraflarından oluşan "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" fotoğraf sergisi Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergiyi gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "O gece hain darbe girişimine karşı milletin destanını ölümsüzleştiren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Gaziantep'te anlamlı bir fotoğraf sergisine daha imza attı. Önce Şehitkamil Sanat Merkezi'nde "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" temasıyla 15 Temmuz sergisi açan İHA, daha sonrasında ise Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde ikinci sergiyi ziyaretçilere açtı.

Tahmazoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşananları ölümsüzleştiren sergiyi gezdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılış sonrası sergiyi gezerek 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin ilk anlarından itibaren İHA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından çekilen ve milletin destanını yansıtan fotoğraf karelerini inceledi. Tahmazoğlu, darbecilere karşı meydanlara çıkan vatandaşların mücadelesini, güvenlik güçlerinin operasyonlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere kritik noktalarda yaşananları ve milletin demokrasiye sahip çıkışını belgeleyen çok sayıda fotoğrafı dikkatle inceledi. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın da fotoğraflar kareleri ile ilgili Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na bilgi verdi.

"Bu millet, yine kendi vatanına, bayrağına, ezanına o gece sahip çıktı"

O gece yaşananları anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bin yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapan, bu toprakların asıl sahibi olan bu millet, yine kendi vatanına, bayrağına, ezanına o gece sahip çıktı. O gece millet açısından muhteşem bir geceydi. Ben, o gece Gaziantep'te demokrasi meydanına giden ilk siyasetçi olarak baktığımda milletimizin dört bir yandan akın akın meydana koştuğunu gördüm. Zaten o meydan o kalabalığı ondan sonra hiç görmedi. O anlar müthişti, adeta insanlarımızın kalbinden korku çıkmıştı. Herkesin yüreğinde cesaret, birlik, beraberlik vardı. Hangi fikri taşırsa taşısın, hiçbir ayrım gözetmeksizin milletin kendi iradesine sahip çıkma arzusunu orada çok diri bir şekilde gördük. Biz de meydanda bu darbecilere karşı durduk, Cumhurbaşkanımızın, milletimizin arkasında durduğumuzu, duracağımızı gösterdik" dedi.

"Hain darbe girişimine karşı milletin destanını ölümsüzleştiren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum"

O anları ölümsüzleştirerek gelecek nesillere aktaran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden Tahmazoğlu, "Ben İhlas Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 15 Temmuz gecesine ait İHA tarafından Türkiye'nin değişik yerlerinde çekilen fotoğrafların sergisini açtık. Bu hafızayı, o gece yaşananları bizim taze tutmamız lazım. İnsan unutabiliyor ama bu tür fotoğraflar, görseller o gece yaşananları yeniden hatırlatarak irademize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bundan dolayı da ben İhlas Haber Ajansı'na bu güzel sergiden, o gece yaşananları ölümsüzleştirmelerinden, milletin iradesinin yanında durarak hem Cumhurbaşkanımızın canlı bağlantısını yayınlamaları hem de tüm ekibiyle sahada bu hain darbe girişimini görüntüleyerek ve bunları birer belge olarak geleceğe aktardığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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