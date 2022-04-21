Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet - Son Dakika
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Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet

21.04.2022 16:19
Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların ve çocukların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 22-24 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği 'Çocuk Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların ve çocukların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 22-24 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği 'Çocuk Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediyesi, kitap fuarının ardından çocukların ve vatandaşların Ramazan ayını eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Çocuk Şenliği' etkinliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği', 22 Nisan Cuma günü saat 10.00'da kapılarını açacak. 22-23-24 Nisan tarihleri arasında sabah saat 10.00 ve 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Kukuli, Niloya ve Z Takımı Müzikalleri çocuklarla buluşacak. Çocuk Şenliği'nde ayrıca çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için şişme oyun grupları ve çocuk atölyeleri kuruldu.

"Çocuk şenliğinde buluşalım"

22-23-24 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Çocuk Şenliği'ne tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "22-23-24 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak üçüncü kitap fuarımızın ardından 23 Nisan etkinliklerinde Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 3 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde Kukuli, Niloya ve Z Takımı müzikalleri çocuklarla buluşacak. Fuarımız her gün sabah saat 10.00'da kaplarını açıp 18.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet
Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan 23 Nisan Şenliği'ne davet - Son Dakika


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