Şahinbey Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 114 Zam Yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçen yıla göre işçi maaşlarına yüzde 114 zam yaparak evli ve 1 çocuklu işçi maaşlarını 30 bin TL'ye yükseltti.
Şahinbey Belediyesi ve HAK-İŞ sendikası tarafından imzalanan ek protokolle belediye personeli maaşlarına geçen yıla göre yüzde 114 zam yapılarak, evli ve 1 çocuklu işçi maaşlarını 30 bin TL'ye yükseltti. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen personel toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve personeller katıldı.
"Her dönem oyumuzu arttırdık"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni dönemde yeni projelerle vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak geniş bir aileyiz. Şu anda 2.115 çalışanımız var. 15 yıldır da görevimizin başındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ve partimizin de uygun görmesiyle yeniden aday gösterildik. İnşallah 31 Mart'ta da şu anki görülen anketlere göre halkımızın giderek artan bir teveccühü var. İlk dönem yüzde 53'le, ikinci dönem yüzde 55, üçüncü dönem de ise yüzde 60.4 oyla Şahinbey Belediye Başkanlığına seçildik. Her dönem oyunu arttırarak ilerlemek herkese nasip olacak bir olay değil. İnşallah bu dönemde de oyumuzu daha da arttırarak, halkımıza hak ettiği hizmetleri hep birlikte sunacağız. Bu sadece benim çalışmamla olacak bir şey değil. Bu bir ekip çalışması ve bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Yeni dönemde yeni projelerle vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşçilere yüzde 114 zam
Mehmet Tahmazoğlu geçen yıla göre işçilere yüzde 114 oranında zam yapıldığını belirterek, "Normal şartlarda Şahinbey Belediyesi olarak altıncı ayda sözleşme yenilememiz gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında en düşük işçi maaşımız 14 bin TL idi. Daha sonra yıl içerisinde Temmuz ayında tekrar bir artış yaptık. Normalde Ocak ayı itibari ile sendika ile yaptığımız sözleşme şartlarına göre zam yapsaydık işçi maaşlarının 25 bin TL olması gerekiyordu. Ancak çalışma arkadaşlarımızın durumunu daha da iyileştirelim diyerek, Haziran ayını beklemeden yüzde 114 zam yaparak, Evli ve bir çocuklu işçilerimizin maaşını 30 bin TL'ye yükselttik. Böylece işçi kardeşlerimize yüzde 114 oranında zam yapmış olduk. Altıncı ayda sendika ile yeniden bir sözleşme yapacağız. Duruma göre orada da yeni bir iyileştirme yaparız. İşçi kardeşlerimize helali hoş olsun. Güle güle harcasınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Şahinbey Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 114 Zam Yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?