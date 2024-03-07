Şahinbey Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 114 Zam Yaptı

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçen yıla göre işçi maaşlarına yüzde 114 zam yaparak evli ve 1 çocuklu işçi maaşlarını 30 bin TL'ye yükseltti.

Şahinbey Belediyesi ve HAK-İŞ sendikası tarafından imzalanan ek protokolle belediye personeli maaşlarına geçen yıla göre yüzde 114 zam yapılarak, evli ve 1 çocuklu işçi maaşlarını 30 bin TL'ye yükseltti. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen personel toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve personeller katıldı.

"Her dönem oyumuzu arttırdık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni dönemde yeni projelerle vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak geniş bir aileyiz. Şu anda 2.115 çalışanımız var. 15 yıldır da görevimizin başındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ve partimizin de uygun görmesiyle yeniden aday gösterildik. İnşallah 31 Mart'ta da şu anki görülen anketlere göre halkımızın giderek artan bir teveccühü var. İlk dönem yüzde 53'le, ikinci dönem yüzde 55, üçüncü dönem de ise yüzde 60.4 oyla Şahinbey Belediye Başkanlığına seçildik. Her dönem oyunu arttırarak ilerlemek herkese nasip olacak bir olay değil. İnşallah bu dönemde de oyumuzu daha da arttırarak, halkımıza hak ettiği hizmetleri hep birlikte sunacağız. Bu sadece benim çalışmamla olacak bir şey değil. Bu bir ekip çalışması ve bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Yeni dönemde yeni projelerle vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşçilere yüzde 114 zam

Mehmet Tahmazoğlu geçen yıla göre işçilere yüzde 114 oranında zam yapıldığını belirterek, "Normal şartlarda Şahinbey Belediyesi olarak altıncı ayda sözleşme yenilememiz gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında en düşük işçi maaşımız 14 bin TL idi. Daha sonra yıl içerisinde Temmuz ayında tekrar bir artış yaptık. Normalde Ocak ayı itibari ile sendika ile yaptığımız sözleşme şartlarına göre zam yapsaydık işçi maaşlarının 25 bin TL olması gerekiyordu. Ancak çalışma arkadaşlarımızın durumunu daha da iyileştirelim diyerek, Haziran ayını beklemeden yüzde 114 zam yaparak, Evli ve bir çocuklu işçilerimizin maaşını 30 bin TL'ye yükselttik. Böylece işçi kardeşlerimize yüzde 114 oranında zam yapmış olduk. Altıncı ayda sendika ile yeniden bir sözleşme yapacağız. Duruma göre orada da yeni bir iyileştirme yaparız. İşçi kardeşlerimize helali hoş olsun. Güle güle harcasınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP