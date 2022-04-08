Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet - Son Dakika
Üye Girişi

Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet

08.04.2022 15:26
Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet

Şahinbey Belediyesi'nin vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği üçüncü kitap fuarı kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi'nin vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği üçüncü kitap fuarı kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından 9-17 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Şahinbey Okuyor Bu Ramazan ve Her Zaman' Kitap Fuarı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13: 30'da kapılarını açacak. Toplam 9 yazar, 9 sanatçı ve 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarında, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı destanı anlatan Malazgirt 1071 filmi 12: 00 ve 16: 00 seanslarında yayınlanacak.

"Kitap fuarında buluşalım"

9-17 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "9-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde Kitap Fuarımız başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak üçüncü kitap fuarımızı düzenliyoruz. Ekim ayında genel bir kitap fuarı yapmıştık, Şubat ayında da çocuk kitap fuarı düzenlemiştik. Ramazan ayında da dini yayınlar üzerine bir kitap fuarı düzenliyoruz. 9-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan fuar 9 gün devam edecek. Düzenleyeceğimiz fuara 9 yazar ve 9 sanatçı gelecek. 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarı saat 11: 00'dan 23: 00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda her gün saat 14: 00'da yazarlarımız okuyucuları ile 21: 00'da da sanatçılarımız sevenleri ile buluşacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Nisan, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement