Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi

05.06.2022 16:43
Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi

Her zaman öğrencilerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde 21 bin 500 öğrencinin sıralarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Her zaman öğrencilerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde 21 bin 500 öğrencinin sıralarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerle her zaman onların yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda da onları yalnız bırakmadı. Sınav öncesinde Şahinbey Belediyesi çalışanları tarafından 21 bin 500 öğrencinin masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler bırakılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'da öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlerimiz bizim için çok değerli

LGS sınavı öncesinde öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek onların sınav heyecanına ortak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar bu ülkenin geleceği. LGS sınavı öncesinde onların heyecanına ortak olduk. Sınav öncesinde masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıttık. Sınav esnasında gürültüden rahatsız olmamaları için zabıta ekiplerimiz sınav bitene kadar okul çevrelerinde bulunarak gürültü yapanları uyardı. İnşallah tüm gençlerimiz istedikleri okulları kazanarak başarılarını sürdürürler" dedi.

Zabıta görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri LGS sınavının yapıldığı okulların çevrelerinde görev alarak gürültü yapılarak öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına izin vermediler. Gürültü yapan vatandaşları uyaran Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri sınav bitene kadar öğrencilerin yanında oldular.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Eğitime verdiği destekler sayesinde bir çok alanda başarıyı yakalama imkanına sahip olduk. LGS sınavında da masalarımıza geldiğimizde başkanımızın bizlere sürprizi ile karşılaştık. İçerisinde su, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketler dağıtılmıştı. Çok ince bir davranışta bulundu. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi
Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi
Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi
Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi
Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi

YORUMLAR
500
LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, LGS, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:39 Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı
15:38 Eskişehir'de açılışa katılan Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu!
15:33 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın tepkisine NATO üzerinden cevap verdi: Türkiye şaşırmasın
15:31 Erdoğan, gelen eleştirilere cevap verdi: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 16:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement