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Tahmazoğlu Şahinbey oto sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Tahmazoğlu Şahinbey oto sanayi esnafını ziyaret etti

31.01.2022 16:06
Tahmazoğlu Şahinbey oto sanayi esnafını ziyaret etti

Kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ndeki Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ndeki Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent'te karla mücadele çalışmalarını sürdürürken Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca Gaziantep Oto ve Makine Sanatkarları Odası Başkanlığına seçilen Ramazan Balcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"Esnafımız mutluysa bizde mutluyuz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kazanmasıyla kendisinin de mutlu olduğunu belirterek, "Benim derdim alkış almak değil, esnafın iş yeri sahibi olmasıydı. Bin 100 tane esnafı, iş yeri sahibi yaptık. Bu iş yerlerinin hepsini de esnafımıza verdik. Hepsi de durumundan memnun. Esnafımız para kazanırsa çark döner. Kazanılan parayla evde, arabada alınır. Esnafımız kazanıp mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum" dedi.

"Esnaf hem işyeri hem de ev sahibi oldu"

Gaziantep Oto ve Makine Sanatkarları Odası Başkanı Ramazan Balcı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun esnafa önemli desteklerinin olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu iş yerlerinden büyük iş yeri alan esnafımız bu iş yerlerini satarak daha küçük iş yeri alıp kalan parasıyla da ev sahibi oldular" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Ramazan Balcı, Gaziantep, Şahinbey, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu Şahinbey oto sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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