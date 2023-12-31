 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taipei 101 Gökdeleni'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Taipei 101 Gökdeleni'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi

Tayvan'da yaşayanlar, Taipei meydanında bulunan 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninden gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi. Binlerce kişi meydanda toplanarak, gökdelenin her katından fırlatılan havai fişeklerle ışık şöleni yaşadı.

Taipei 101 Gökdeleni\'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi
31.12.2023 - 19:27,
Abone Ol

Tayvan'da yaşayanlar, Taipei meydanında bulunan 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninden gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.

2024 yılına ilk merhaba diyen Tonga ve Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıl heyecanı sürüyor. Dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Tayvan'da da binlerce kişi 2024 yılını heyecanla karşıladı. Taipei meydanına akın eden binlerce kişi, meydanda bulunan Taipei 101 gökdelenindeki havai fişek gösterileriyle 2024'e girdi. 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninin her katından fırlatılan havai fişeklerle ışık şöleni yaşanırken, meydanda toplananlar da dakikalarca eğlendi. - TAİPEİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Taipei, Tayvan, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taipei 101 Gökdeleni'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:33:11. #1.13#
SON DAKİKA: Taipei 101 Gökdeleni'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement