Taipei 101 Gökdeleni\'nden Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi

Tayvan'da yaşayanlar, Taipei meydanında bulunan 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninden gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.

2024 yılına ilk merhaba diyen Tonga ve Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıl heyecanı sürüyor. Dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Tayvan'da da binlerce kişi 2024 yılını heyecanla karşıladı. Taipei meydanına akın eden binlerce kişi, meydanda bulunan Taipei 101 gökdelenindeki havai fişek gösterileriyle 2024'e girdi. 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdeleninin her katından fırlatılan havai fişeklerle ışık şöleni yaşanırken, meydanda toplananlar da dakikalarca eğlendi. - TAİPEİ